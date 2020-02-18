Почти половина россиян заявили о готовности привиться от коронавируса

45% россиян готовы воспользоваться вакциной от коронавируса, когда она будет разработана. Таковы данные онлайн-опроса Ipsos, с которыми ознакомился портал pharmvestnik.ru. В такой же степени в вакцине заинтересованы жители США (46%) и Канады (45%), во Франции (34%), в Германии (37%). Самая большая доля желающих воспользоваться вакциной отмечена в Великобритании (49%) и Австралии (53%). В наименьшей степени прививками заинтересовались в Японии — (23%).

40% респондентов в России готовы использовать больше дезинфицирующих средств, 38% – носить маску для лица. Для сравнения – в Японии носить маску готовы 63% опрошенных, а использовать дезинфицирующие средства – 36%. Самая низкая доля рассматривающих маску для лица как средство защиты отмечена в Германии (14%).

В России и США зафиксирована самая высокая доля людей, готовых в качестве защитной меры отказаться от покупки продуктов питания из Китая (37% и 36% соответственно). В Японии – только 15%, в Великобритании – 21%. Кроме того, 29% респондентов из России и США готовы отказаться также и от покупки других товаров из Китая.

30% опрошенных в России предпочли бы не посещать рестораны азиатской кухни. Это самое высокое значение среди всех опрошенных стран. При этом только каждый десятый готов отказаться от посещения азиатских ресторанов в Канаде, Франции, Великобритании и Японии. Каждый пятый – в США и Австралии.

Каждый пятый в России готов отказаться от приветственных рукопожатий и ограничить перемещения на общественном транспорте.

Участники опроса допускают, что в долгосрочной перспективе вероятны снижение интереса к путешествиям в Китай, отмена крупных международных событий и разрушение торговых связей с Китаем.

Онлайн-опрос был проведен компанией Ipsos в восьми странах мира (Австралия, Канада, Франция, Германия, Япония, Россия, Великобритания и США).

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