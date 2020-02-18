Вызванный вспышкой COVID-19 карантин в КНР привел к росту цен на индийские дженерики

Цены на парацетамол в Индии к концу февраля 2020 года возросли на 40%, на антибиотик широкого спектра действия азитромицин – на 70%, – сообщил Bloomberg генеральный директор фармкомпании Zydus Cadila Панкадж Р. Пател. По его мнению, фармацевтическая отрасль может столкнуться с дальнейшим ростом лекарственных цен, если объемы отгрузок китайского сырья не восстановятся к марту. Цены на парацетамол в Индии к концу февраля 2020 года возросли на 40%, на антибиотик широкого спектра действия азитромицин – на 70%, – сообщил Bloomberg генеральный директор фармкомпании Zydus Cadila Панкадж Р. Пател. По его мнению, фармацевтическая отрасль может столкнуться с дальнейшим ростом лекарственных цен, если объемы отгрузок китайского сырья не восстановятся к марту.

Руководитель цепочки поставок индийской Lupin Дебабрата Чакраворти 13 февраля 2020 года сообщил Reuters, что компания не испытывает дефицита субстанций, однако отметил, что запасы рассчитаны на 10 недель.

Оптимизм Чакраворти не разделяет Даара Пател, генеральный секретарь Ассоциации индийских фармпроизводителей, включающей более 900 компаний. По его мнению, перебои в поставках препаратов начнутся в апреле 2020 года, если Китай не отменит карантин.

Индия является крупнейшим мировым поставщиком дженериков, импортируя при этом из Китая около 80% сырья для их производства.

В декабре 2019 года в Китае в городе Ухань произошла вспышка инфекции коронавируса COVID-19, после чего работа ряда предприятий была приостановлена, ограничены выезды и въезды в страну, а грузы, приходящие из Китая, стали задерживаться на карантине, что привело к снижению объемов поставок сырья для производства лекарственных препаратов, а также комплектующих для сборки электроники.

В 2019 году, до вспышки коронавирусной инфекции, российские фармпроизводители уже сталкивались с ростом цен на сырье от азиатских партнеров. Это привело к перебоям в поставках пропранолола, подорожавшего почти втрое, инъекционной формы преднизолона индийского производства, выросшей в цене почти в четыре раза. В 2019 году из-за двукратного роста цены импорт китайской субстанции ламивудина в РФ сократился с 33,9 тонны за весь 2018 год до 4 килограммов за шесть месяцев 2019 года.