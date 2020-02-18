Игорь Страмилов продает остатки сети «Флория»

Возможным покупателем 23 аптек «Флория» в Москве и Московской области, по словам участников рынка, может стать сеть «A.v.e» Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе. Возможным покупателем 23 аптек «Флория» в Москве и Московской области, по словам участников рынка, может стать сеть «A.v.e» Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе.

Игорь Страмилов не стал комментировать возможную сделку. Генеральный директор компании «МРФК» (развивает сеть «A.v.e») Сергей Бичерахов не ответил на звонки Vademecum.

Страмилов зашел в аптечный бизнес, выкупив в 2001 году 66% испытывавшей кризис читинской сети «ОртоПро» у своего друга Сергея Давыдова. Сеть стала за несколько лет лидером читинского рынка, а в 2005 году Страмилов начал экспансию в другие регионы, развивая на новых территориях бренд «Флория». Контрольная доля в сети «ОртоПро», насчитывавшая на 2008 год 54 аптеки, была продана «Протеку». В 2009 году у сети «Флория» работали 104 аптеки в шести регионах, принеся выручку 1,6 млрд рублей. К 2012 году Страмилов намеревался управлять 700 аптеками – не только собственными, но и франчайзинговыми. К этому сроку предприниматель рассчитывал вывести «Флорию» в ТОП3 крупнейших российских фармритейлеров.

Часть дохода от работы с франчайзи Страмилов вкладывал в развитие IT-инфраструктуры. Собственная информационная система нужна была для координации и контроля за деятельностью в каждой точке. IT-отдел был выделен в отдельную компанию «Флория Софт», которая продавала этот информационный продукт. «Я вижу свои аптеки, где бы они ни находились, онлайн и в записи. Конечно, все это очень недешево, но я не считаю эти инвестиции в оборудование пустой тратой», – говорил Страмилов Vademecum в 2013 году.

В 2012 году «Флория» с выручкой 3,2 млрд рублей заняла в рейтинге аптечных сетей от Vademecum 22-ю строчку. По итогам первой половины 2019 года сеть стала 45-й с выручкой 1,52 млрд рублей. На 1 июля 2019 года «Флория» насчитывала 170 аптек.

Фото: yandex.ru