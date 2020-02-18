В России усовершенствуют систему лекарственного обеспечения

В рамках заседания Правительства 13 февраля 2020 года был одобрен законопроект, направленный на совершенствование системы лекарственного обеспечения граждан, а также увеличение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, предоставляемых в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Законопроект будет внесен в Государственную Думу в установленном порядке.

Как сообщается на портале government.ru, законопроектом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания» предлагается:

предусмотреть создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счёт средств бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации (Федеральный регистр граждан);

закрепить состав включаемых в Федеральный регистр граждан сведений;

установить определение Правительством Российской Федерации порядка ведения Федерального регистра граждан;

установить периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (перечень ЖНВЛП) не реже одного раза в год;

осуществлять лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объёме не менее, чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП;

предусмотреть обеспечение населения лекарственными препаратами в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в объёме не менее, чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП.

gmpnews