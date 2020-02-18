Китай объявил о начале производства препарата для лечения нового коронавируса

Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство 16 февраля 2020 года в восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство города Тайчжоу.

Как говорится в заявлении правительства в соцсети WeChat, речь идет о препарате, ранее известном как Favipiravir или Avigan.

«15 февраля препарат «Фавэйлавэй» (прежнее название Favipiravir или «Фапилавэй»), разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса», — указано в заявлении правительства города.

Отмечается, что лекарство, которое было запущено в производство 16 февраля, может сыграть важную роль в лечении и профилактике заболевания. Название препарата на латинском языке в заявлении не приводится, однако в распространённых в интернете фотографиях лицензии на производство значится Favipiravir, при том, что в китайском названии изменен один иероглиф (новое название 法维拉韦 – прежнее название 法匹拉韦).

gmpnews