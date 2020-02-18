Рост аптечного рынка в 2019 году превысил 6%

Объем аптечного сегмента в 2019 году вырос более чем на 6% до 780 млрд рублей. Основным драйвером роста стали продажи рецептурных препаратов. Такие данные представил на XV Международной конференции «Фармацевтический бизнес в России» генеральный директор компании IQVIA Николай Демидов.

Динамика роста аптечного рынка в 2019 году увеличилась – годом ранее рост сегмента составил 5%. Главный вклад в положительную динамику рынка сделали продажи RX-препаратов: реализация этих лекарств выросла на 10,6% до 412,3 млрд рублей, в то время как динамика OTC-сегмента составила только 2,1% (367,4 млрд рублей).

В топ-5 регионов по росту RX рынка вошли Санкт -Петербург (22.3%), Московская область (15.5%), Краснодарский край (14.7%), Свердловская область (12.7%) и Москва (9.4%). Топ-лист регионов по росту OTC рынка составили Санкт -Петербург (15.3%), Московская область (10%), Красноярский край (12%), Москва (7%)и Свердловская область (2.3%).

В топ-5 компаний по объёму продаж на розничном рынке в 2019 году вошли: Bayer HealthCare (4.77% рынка и 37.2 млрд руб), Sanofi-Aventis (4.09%, 31.9 млрд руб), Teva (3.49%, 27.2 млрд руб), Servier (3.43%, 26.7 млрд рубл), Sandoz (3.03%, 23.6 млрд рубл).

XV Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России» проходит в Москве 17 февраля. Организатором мероприятия выступает infor‑media Russia.

Партнеры мероприятия: Santens, Pharma Space, IQVIA, ALPHARM, DSM Group. Проект «Новости GMP» является генеральным информационным партнером конференции.

gmpnews