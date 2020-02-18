На заводе «АКРИХИНа» проведена комплексная модернизация объектов инфраструктуры

Компания «АКРИХИН» в сотрудничестве с Министерством инвестиций и инноваций Московской области завершила реализацию масштабного инвестиционного проекта «Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и электроснабжения» с объемом инвестиций около 800 млн рублей. На производственной площадке АО «АКРИХИН» в г. Старая Купавна в рамках проекта проведена комплексная модернизация инфраструктуры, направленная на повышение экологических характеристик предприятия и роста конкурентоспособности одного из крупнейших фармацевтических заводов Московской области.

В результате реализации проекта была создана новая система сбора и очистки ливневых стоков, обновлена система питьевого водоснабжения и построена собственная, независимая от соседних предприятий система технического водоснабжения, а также модернизирована система промышленно-бытовой канализации. Параллельно с обновлением водно-коммунального хозяйства на заводе была произведена реконструкция сетей электроснабжения.

Заместитель Председателя Правительства Московской области Вадим Хромов:

«Правительство региона поддерживает не только создание новых предприятий, но модернизацию действующих промышленных объектов. Это позволяет увеличить качество выпускаемой продукции, повысить производительность труда, количество рабочих мест, и в конечно счете приведет к увеличению налоговых отчислений в бюджеты разных уровней. А для нас, как властей, это новые возможности для развития социальной сферы в городах Подмосковья. И еще один очень важный момент – модернизация уменьшает нагрузку промышленных объектов на окружающую среду, что также является безусловным приоритетом для нас».

На основании соглашения между АО «АКРИХИН» и Министерством инвестиций и инноваций Московской области, программа модернизации была признана значимым инвестиционным проектом. Таким образом, согласно действующему законодательству, компания получила право на налоговую льготу в сумме до 430 миллионов рублей, действующую с 2018 по 2020 год включительно, что позволит расширить инвестиционную программу предприятия.

Денис Четвериков, президент компании «АКРИХИН»:

«За последние пять лет мы обеспечили существенный рост выпуска новых продуктов собственной разработки на нашей производственной площадке, — всего было введено в коммерческое обращение 27 новых препаратов. Благодаря заключению инвестиционного соглашения с Правительством Московской области и успешному завершению программы модернизации водно-энергетической инфраструктуры завода, мы получили новые возможности для дальнейшего увеличения производства на предприятии в Старой Купавне».

Елена Касакина, вице-президент по производственной деятельности компании «АКРИХИН»:

«Системы водоснабжения, канализации и электроснабжения производственной площадки «АКРИХИН» давно нуждались в кардинальной реконструкции. Благодаря реализации этого крупного проекта модернизации мы смогли повысить качество работы всех систем жизнеобеспечения предприятия, улучшить производственные процессы, сократить операционные расходы и внести ощутимый вклад в защиту окружающей среды».

gmpnews