Во Франции сменился министр здравоохранения

Министерство социальных дел и здравоохранения Франции возглавил невролог и депутат Оливье Веран. Его предшественница Аньез Бузин ушла в отставку в связи с планами баллотироваться на пост мэра Парижа.

Бузин работала на министерском посту с 2017 года.

Французские политики и журналисты раскритиковали решение Бузин – ее отставку назвали несвоевременной, так как страна находится под угрозой коронавируса (недавно во Франции случился первый летальный исход от заболевания) и в «больничном кризисе».

Оливье Веран – практикующий невролог, работает в Университетской больнице Гренобля. С 2012 по 2015 год работал в Комиссии по социальным вопросам Национального собрания, где специализировался на здравоохранении. Например, в 2013 году представил доклад о привлечении на работу во французские больницы временных врачей и последствиях этой практики. В июне 2017 года избран депутатом от партии La République En Marche.