Проекции будущего PharmaSpace

Особый интерес и живую дискуссию вызвали бизнес-модели, с которыми на рынок выходят относительно новые игроки: развивающий трансграничную модель продаж iHerb и b2c маркетплейс «Беру».

В течение двух дней работы конференции также разбирались преимущества, тонкости и этапы развития флагманского проекта компании «Лекарственная экосистема» PharmaSpace. Своим опытом и видением перспектив сотрудничества в изменившихся условиях фармацевтического рынка делился директор по коммерческим вопросам аптечной сети «Юнифарма» Константин Тиунов.

Также внимание участников мероприятия привлекло выступление руководителя и владельца аптечной сети «Неофарм» Евгения Нифантьева. Он отметил, что в условиях снижающейся прибыльности и растущей конкуренции от всех игроков рынка требуется выработка новых моделей развития. Докладчик подчеркнул, что классические аптечные сети, будь то в физическом или в интернет-цифровом форматах, играют особую роль как в вопросах лекарственного обеспечения населения страны, так и в экономических вопросах. При этом гарантируются значимые поступления в бюджет России за счет НДС и других налогов.

Мысль о необходимости поиска и скорейшего переключения на наиболее эффективные бизнес модели в условия новой реальности аптечного ритейла проиллюстрировал генеральный директор компании «Лекарственная экосистема» Герман Иноземцев.

«В условиях ужесточения требований звеньев цепочки производства-поставки лекарств друг к другу, многие находились в поиске возможности сокращения этой цепочки до прямых взаимоотношений между производителем и ритейлером, — отметил он. — Со стороны фармпроизводителей и крупных сетей всегда имела место проблема необходимости наработки компетенций в области управления огромным числом контрактов и непрозрачности форм учета и отчетности».

Теперь, проблема исчезает, подчеркнул он. «Инструменты, которые появились в процессе эволюции взаимоотношений производителей и ритейлеров, и получили развитие в связи с общей цифровизацией отрасли, обеспечению прозрачности фискальных данных ОФД и де-факто началом маркировки в коммерческом сегменте, сделали экономически эффективной, маркетингово-управляемой и логистически поддержанной модель прямых взаимоотношений в2в, которую и обеспечивает IT-платформа PharmaSpace», — добавил Герман Иноземцев.

Как сообщил в ходе круглого стола, посвященного вопросам прямых контрактов и прозрачной верифицированной отчетности между фармпроизводителями и аптечными сетями, коммерческий директор PharmaSpace Алексей Дубенсков, «процесс подключения новых участников бизнес маркет-плейса, запущенный в ноябре 2019 года, идет очень активно и даже с опережением плановых графиков».

«Тем не менее, мы будем рады продолжить общение с каждым участником конференции и подписать договоры о скорейшем запуске в фармацевтический космос, как производителей, так и ритейлеров, — заявил он. — Операции, обеспечиваемые электронным документооборотом внутри PharmaSpace, уже идут».

Источник: ГК «Сантэнс»

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