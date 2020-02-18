Производители столкнулись с проблемами из-за новой версии ЕСКЛП

С 1 февраля 2020 года система мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) перешла со старой версии Единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов (ЕСКЛП) на новую, так называемый ЕСКЛП-2.0. Из-за этого часть данных уже зарегистрированных лекарств в МДЛП потеряна. Об этом на конференции «ФВ» «Новая реальность аптечного бизнеса» рассказала руководитель по управлению проектами Teva Маргарита Мустафина.

«До перехода на ЕСКЛП-2.0 мы успели зарегистрировать с системе МДЛП 95% наших препаратов. В начале февраля система перешла на новую версию и данные примерно половины зарегистрированных лекарств были потеряны. В ЦРПТ нам ответили, что произошла ошибка, теперь нам придется исправлять ее в ручном режиме», — поделилась Мустафина.

Сейчас ситуация с регистрацией лекарств улучшается, заметил директор по развитию направления «Фарма» ЦРПТ Марат Сакаев. Он напомнил, что не ЦРПТ отвечает за состояние ЕСКЛП, а система МДПЛ не генерирует информацию о лекарствах. Она берет ее из ЕСКЛП и GS1 (система присвоения штрих-кода продукции) и сопоставляет данные двух источников. Если они совпадают, то лекарство регистрируется в системе МДЛП.

Мустафина также заметила, что до сих пор не утверждена форма договоров на получение зарубежными производителями криптокода и регистраторов эмиссии. Сакаев заверил, что Минпромторг уже направил документы, которые исправят эту ситуацию, в Минюст.

Елена Калиновская

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