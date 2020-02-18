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Минздрав объявил аукционы на поставку противовирусных препаратов

Минздрав закупает препараты для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, а также больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

­– Лопинавир+Ритонавир, раствор для приема внутрь,  80 мг + 20 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 51 839 102,19 руб.

Окончание подачи заявок: 21.02.2020.

– Лопинавир + Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 25 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 107 508 727,15 руб.

Окончание подачи заявок: 21.02.2020.

– Гразопревир + Элбасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 50 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 293 418 679,40 руб.

Окончание подачи заявок: 21.02.2020.

– Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 26 097 510,12 руб.

Окончание подачи заявок: 21.02.2020.

– Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 47 475 119,20 руб.

Окончание подачи заявок: 21.02.2020.

– Зидовудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 37 059 120,00 руб.

Окончание подачи заявок: 21.02.2020.

– Глекапревир + Пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 594 090 933,51 руб.

Окончание подачи заявок: 02.03.2020

Елена Сидорова
pharmvestnik

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Февраль 18, 2020 | Просмотров: 79