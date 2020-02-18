В 2019 году российский фармпром показал рекордную рублевую динамику отгрузок Аптеки и производители стремятся к независимости друг от друга: итоги 8-й конференции «ФВ» » Минздрав объявил аукционы на поставку противовирусных препаратов Минздрав закупает препараты для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, а также больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. ­– Лопинавир+Ритонавир, раствор для приема внутрь, 80 мг + 20 мг/мл Начальная (максимальная) цена контракта: 51 839 102,19 руб. Окончание подачи заявок: 21.02.2020. – Лопинавир + Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 25 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 107 508 727,15 руб. Окончание подачи заявок: 21.02.2020. – Гразопревир + Элбасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 50 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 293 418 679,40 руб. Окончание подачи заявок: 21.02.2020. – Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл Начальная (максимальная) цена контракта: 26 097 510,12 руб. Окончание подачи заявок: 21.02.2020. – Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 47 475 119,20 руб. Окончание подачи заявок: 21.02.2020. – Зидовудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 37 059 120,00 руб. Окончание подачи заявок: 21.02.2020. – Глекапревир + Пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 594 090 933,51 руб. Окончание подачи заявок: 02.03.2020 Елена Сидорова

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