В 2019 году российский фармпром показал рекордную рублевую динамику отгрузок

Суммарный объем производства лекарств в России по итогам 2019 г. составил 425,3 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). По данным аналитической компании RNC Pharma, рублевая динамика относительно 2018 года составила 26,6%, этот показатель аналитики считают абсолютным рекордом, в т.ч. результат превысил предыдущие максимумы, которые наблюдались в 2015-2016 гг. на волне активного импортозамещения во время экономического кризиса.

Натуральные темпы роста заметно скромнее, здесь по итогам 2019 года RNC Pharma фиксирует +7,4% в упаковках и 6,4% в минимальных единицах дозирования (МЕД). Всего в прошлом году российские предприятия отгрузили 4,5 млрд упаковок готовых препаратов, что соответствует 75 млрд МЕД.

Аналитики отмечают, что в 2019 году российский фармпром продемонстрировал довольно нетипичную динамику. На протяжении года фиксировалось два пика: один пришелся на апрель 2019 года, второй — по итогам октября 2019 г. В 2018 году подобных всплесков активности не было. Характерно, что темпы развития фармпрома во 2-м полугодии 2019 года заметно опережали динамику первой половины года.

Подобная активность в целом объяснялась двумя причинами. Во-первых, происходила локализация производства ряда препаратов. Речь идет как о «дорогостое», который закупался в т.ч. в рамках ВЗН, так и о препаратах среднего ценового сегмента, но зато массового спроса.

Второй причиной стала неопределенность, в которой оказались предприятия в связи с планирующимся стартом системы маркировки с 1 января 2020 года. К старту системы многие были не готовы, поэтому стремились сформировать товарный запас. О том, что, скорее всего, состоится формальный перенос даты старта системы было понятно уже в ноябре, но определенность появилась только в первой половине декабря 2019 года. В итоге последние 4 месяца 2019 года фармпром достаточно активно работал «на склад».

Несмотря на влияние перечисленных факторов, разница в динамике отгрузок Rx и ОТС препаратов сохранилась, отмечают аналитики. Поставки рецептурных препаратов, если проводить расчет в упаковках, по итогам 2019 года выросли на 20,3%, а вот по безрецептурным фиксируется спад на -0,7%. Важно учитывать, что динамика сопровождалась изменением формата упаковок, компании отгружали больше упаковок с меньшим, чем годом ранее, содержанием разовых доз.

С точки зрения долгосрочной динамики отгрузок Rx препаратов по итогам 2019 года в ТОП-20 особенно отличились компании «Эском» и «Медполимер». В первом случае отгрузки за год выросли в 3,5 раза (в упаковках), наибольшую динамику продемонстрировали препараты «Трисоль» и «Маннит». Во втором, поставки увеличились в 2,5 раза, максимальная динамика зафиксирована по препаратам «Раствор Рингера» и «Конфумин».

В отношении ОТС препаратов в ТОП-20 корпораций значительную динамику показывали в основном производители т.н. традиционных препаратов. В частности, «Ивановская фармфабрика» увеличила за год отгрузки на 88%, поставки «Самарамедпром» выросли за год на 41%.

pharmvestnik