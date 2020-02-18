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FDA одобрило перевод трех рецептурных препаратов в OTC

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) одобрило перевод трех рецептурных лекарственных препаратов в категорию безрецептурных, говорится на сайте управления.

В категорию OTC перейдут противоартритный препарат Voltaren Arthritis Pain (диклофенак гель, 1%), антигистаминные офтальмологические препараты  Pataday Twice Daily Relief (олопатадин капли/раствор, 0.1%) и Pataday Once Daily Relief (олопатадин капли/раствор, 0.2%).

Как отметила и.о. директора департамента безрецептурных лекарственных препаратов Центра по оценке и исследованию лекарственных средств FDA (CDER) Карен Махоуни, перевод более широкого спектра лекарств из рецептурных в безрецептурные окажет благоприятное влияние на состояние здоровья населения США, поскольку у пациентов будет больше возможности лечиться препаратами, которые еще 30 лет назад были доступны только по рецепту.

Для перевода рецептурного препарата в категорию OTC необходимо предоставить в FDA информацию о его эффективности и безопасности для самолечения. Производитель обязан доказать, что пациенты знают, как применять препарат без наблюдения врача.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Февраль 18, 2020 | Просмотров: 110