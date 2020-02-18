Минздрав объявил аукционы на закупку вакцин

Минздрав России объявил аукционы на поставку вакцин для профилактики кори и для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae.
Закупки производятся в рамках реализации постановления Правительства РФ от 11.03.2011 г. № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований».
– Вакцина для профилактики кори
Начальная (максимальная) цена контракта: 11 153 001,30 руб.
Окончание подачи заявок: 21.02.2020.
–Вакцина для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения
Начальная (максимальная) цена контракта: 27 372 048,00 руб.
Окончание подачи заявок: 21.02.2020.
Елена Сидорова
pharmvestnik