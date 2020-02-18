Подразделение Novimmune получило поэтапный платеж от Takeda FDA одобрило перевод трех рецептурных препаратов в OTC » Минздрав объявил аукционы на закупку вакцин Минздрав России объявил аукционы на поставку вакцин для профилактики кори и для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae. Закупки производятся в рамках реализации постановления Правительства РФ от 11.03.2011 г. № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований». – Вакцина для профилактики кори Начальная (максимальная) цена контракта: 11 153 001,30 руб. Окончание подачи заявок: 21.02.2020. –Вакцина для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenzae, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения Начальная (максимальная) цена контракта: 27 372 048,00 руб. Окончание подачи заявок: 21.02.2020. Елена Сидорова

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