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Подразделение Novimmune получило поэтапный платеж от Takeda

Light Chain Bioscience («Лайт Чейн Байосайенс»), подразделение швейцарской биотехнологической компании Novimmune («Новиммьюн»), получило поэтапный платеж от своего партнера Takeda Pharmaceutical («Такеда Фармасьютикал») по программе разработки и исследований препаратов для лечения гемофилии А, сообщает портал FierceBiotech.

В последние несколько лет на высококонкурентном рынке препаратов для лечения гемофилии А наблюдается повышенная активность в сфере R&D. Основное внимание уделяется разработке геннотерапевтических препаратов. Усилия Light Chain Bioscience сфокусированы на разработке биспецифических антител, имитирующих активность фактора свертывания крови VIII.

Платеж последовал после успешного завершения фазы поиска и сбора доказательств и определения компанией Takeda неназванных биспецифических антител в качестве кандидатов для проведения клинических исследований с целью потенциальной подачи регистрационных заявок.

Никаких дополнительных подробностей не сообщается. Размер платежа также не раскрывается.

Татьяна Кублицкая
pharmvestnik

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Февраль 18, 2020 | Просмотров: 98