Подразделение Novimmune получило поэтапный платеж от Takeda

В последние несколько лет на высококонкурентном рынке препаратов для лечения гемофилии А наблюдается повышенная активность в сфере R&D. Основное внимание уделяется разработке геннотерапевтических препаратов. Усилия Light Chain Bioscience сфокусированы на разработке биспецифических антител, имитирующих активность фактора свертывания крови VIII.

Платеж последовал после успешного завершения фазы поиска и сбора доказательств и определения компанией Takeda неназванных биспецифических антител в качестве кандидатов для проведения клинических исследований с целью потенциальной подачи регистрационных заявок.

Никаких дополнительных подробностей не сообщается. Размер платежа также не раскрывается.

Татьяна Кублицкая

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