Двадцать один штат США отказался от урегулирования опиоидного скандала за 18 млрд долл.

Власти штатов требуют от AmerisourceBergen Corp («АмерисосБерген Корп»), McKesson Corp («МакКессон Корп») и Cardinal Health Inc («Кардинал Хелс Инк») выплатить 22-32 млрд долл.

Кроме суммы, власти штатов не согласны со сроками выплат. Компании предложили заплатить 18 млрд долл. в течение 18 лет. Генпрокуроры штатов считают, что дистрибьюторы могут заплатить более крупную сумму в более сжатые сроки.

По официальным данным, опиоидная эпидемия унесла жизни более 400 тыс. граждан США с 1997 по 2017 годы.

Предложенная сумма предполагает урегулирование только со стороны фармдистрибьюторов, но не затрагивает аптечные сети и фармпроизводителей, среди которых Walgreens Boots Alliance Inc («Уолгринс Бутс Элайенс»), CVS Health Corp (Си-Ви-Эс Хелс Корп»), Teva Pharmaceutical Industries («Тева Фармасьютикал Индастриз») и др.

Илья Дугин

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