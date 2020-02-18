Двадцать один штат США отказался от урегулирования опиоидного скандала за 18 млрд долл.

Власти двадцать одного штата США отказались от предложения трех крупнейших фармдистрибьюторских компаний урегулировать обвинения во вспышке опиоидной эпидемии за 18 млрд долл., сообщает Reuters. Процесс обсуждения еще не завершен.
Власти штатов требуют от AmerisourceBergen Corp («АмерисосБерген Корп»), McKesson Corp («МакКессон Корп») и Cardinal Health Inc («Кардинал Хелс Инк») выплатить 22-32 млрд долл.
Кроме суммы, власти штатов не согласны со сроками выплат. Компании предложили заплатить 18 млрд долл. в течение 18 лет. Генпрокуроры штатов считают, что дистрибьюторы могут заплатить более крупную сумму в более сжатые сроки.
По официальным данным, опиоидная эпидемия унесла жизни более 400 тыс. граждан США с 1997 по 2017 годы.
Предложенная сумма предполагает урегулирование только со стороны фармдистрибьюторов, но не затрагивает аптечные сети и фармпроизводителей, среди которых Walgreens Boots Alliance Inc («Уолгринс Бутс Элайенс»), CVS Health Corp (Си-Ви-Эс Хелс Корп»), Teva Pharmaceutical Industries («Тева Фармасьютикал Индастриз») и др.
Илья Дугин
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