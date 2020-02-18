CICC Capital привлекла 1,6 млрд юаней на финансирование разработок в области биотехнологий

Китайская международная финансовая корпорация (CICC) привлекла 1,6 млрд юаней (229 млн долл.) в свой фон для финансирования разработок в области биологии, сообщает FierceBiotech.
CICC получила средства от китайских биофармацевтических компаний и организаций, не имеющих отношения к отрасли.
Подразделение CICC по частным инвестициям – CICC Capital внесла 20 млн юаней.
Как говорится в англоязычном отчете CICC, средства пойдут на разработку лекарственных препаратов биологического происхождения. Количество китайских компаний, разрабатывающих биопрепараты, неуклонно растет, и наличие фонда предоставляет им возможность заниматься научными исследованиями.
Создание фонда стало возможным благодаря заинтересованности крупнейших инвесткомпаний в регионе.
Илья Дугин
pharmvestnik