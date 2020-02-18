AstraZeneca предупредила о возможном снижении годовых показателей на фоне коронавируса Двадцать один штат США отказался от урегулирования опиоидного скандала за 18 млрд долл. » CICC Capital привлекла 1,6 млрд юаней на финансирование разработок в области биотехнологий Китайская международная финансовая корпорация (CICC) привлекла 1,6 млрд юаней (229 млн долл.) в свой фон для финансирования разработок в области биологии, сообщает FierceBiotech. CICC получила средства от китайских биофармацевтических компаний и организаций, не имеющих отношения к отрасли. Подразделение CICC по частным инвестициям – CICC Capital внесла 20 млн юаней. Как говорится в англоязычном отчете CICC, средства пойдут на разработку лекарственных препаратов биологического происхождения. Количество китайских компаний, разрабатывающих биопрепараты, неуклонно растет, и наличие фонда предоставляет им возможность заниматься научными исследованиями. Создание фонда стало возможным благодаря заинтересованности крупнейших инвесткомпаний в регионе. Илья Дугин

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