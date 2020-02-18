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CICC Capital привлекла 1,6 млрд юаней на финансирование разработок в области биотехнологий

Китайская международная финансовая корпорация (CICC) привлекла 1,6 млрд юаней (229 млн долл.) в свой фон для финансирования разработок в области биологии, сообщает FierceBiotech.

CICC получила средства от китайских биофармацевтических компаний и организаций, не имеющих отношения к отрасли.

Подразделение CICC по частным инвестициям – CICC Capital внесла 20 млн юаней.

Как говорится в англоязычном отчете  CICC, средства пойдут на разработку лекарственных препаратов биологического происхождения. Количество китайских компаний, разрабатывающих биопрепараты, неуклонно растет, и наличие фонда предоставляет им возможность заниматься научными исследованиями.

Создание фонда стало возможным благодаря заинтересованности крупнейших инвесткомпаний в регионе.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Февраль 18, 2020 | Просмотров: 100