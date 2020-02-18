AstraZeneca предупредила о возможном снижении годовых показателей на фоне коронавируса

Общий объем продаж компании за отчетный период увеличился на 4% – до 6,7 млрд долл.

Квартальная прибыль упала на 67% – до 240 млн долл.

Объем продаж противоопухолевых препаратов вырос на 29% – до 2,3 млрд долл.

Продажи препарата «Тагриссо» (осимертиниб) увеличились на 49% – до 884 млн долл. благодаря одобрению для лечения немелкоклеточного рака легкого у пациентов с мутацией EGFR.

Показатель по препарату « Имфинзи» (дурвалумаб) вырос на 62% – до 424 млн долл., в основном, за счет роста продаж в США для лечения неоперабельного немелкоклеточного рака легкого в III стадии.

Объем продаж препарата «Линпарза» (олапариб) вырос на 68% – до 351 млн долл.

Показатель по препарату «Фазлодекс» (фулвестрант) упал на 39% на фоне дженериковой конкуренции в США, где продажи сократились на 88% – до 17 млн долл.

Продажи препарата «Иресса» (гефитиниб) сократились на 29% – до 80 млн долл. из-за снижения в США и Европе на фоне роста применения препарата «Тагриссо».

Объем продаж препарата Calquence (acalabrutinib) составил 56 млн долл.

В IV квартале прошедшего года объем продаж препаратов для лечения сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний и заболеваний почек увеличился на 2% – до 1,8 млрд долл.

Продажи препарата «Брилинта» (тикагрелор) выросли на 14% – до 428 млн долл.

Показатель по препарату «Форсига» (дапаглифлозин) увеличился на 6% – до 419 млн долл.

Объем продаж препарата «Крестор» (розувастатин) упал на 16% – до 296 млн долл.

Объем продаж препаратов для лечения респираторных заболеваний вырос на 13% – до 1,5 млрд долл.

Продажи препарата «Симбикорт» (будесонид+формотерол) выросли на 12% – до 712 млн долл.

Показатель по препарату «Пульмикорт» (будесонид) увеличился на 6% – до 413 млн долл.

Объем продаж препарата «Фазенра» (бентрализумаб) вырос на 65% – до 206 млн долл.

Продажи препарата «Нексиум» (эзомепразол) сократились на 10%, в основном за счет потери патентной защиты в США.

В завершающем квартале прошедшего года объем продаж в странах с развивающимися экономиками вырос на 18% и составил 2,1 млрд долл. В Китае показатель подскочил на 25% – до 1,2 млрд долл.

За весь 2019 год объем продаж вырос на 10% – до 24,4 млрд долл.

Прибыль упала на 22% – до 1,5 млрд долл.

По прогнозу AstraZeneca, в 2020 году рост объема продаж будет исчисляться в пределах высоких однозначных или низких двузначных показателей.

Прибыль на акцию будет колебаться в пределах средних или высоких двузначных показателей.

В компании предупредили, что прогноз может меняться в зависимости от развития ситуации с COVID-19. Нынешний прогноз составлен с учетом негативного развития событий в Китае.

Илья Дугин

pharmvestnik