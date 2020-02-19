«Акрихин» модернизировал инфраструктуру на заводе в Старой Купавне

Комплексная модернизация инфраструктуры направлена на повышение экологических характеристик предприятия и роста конкурентоспособности одного из крупнейших фармацевтических заводов Московской области.

На производственной площадке создана новая система сбора и очистки ливневых стоков, обновлена система питьевого водоснабжения и построена собственная, независимая от соседних предприятий система технического водоснабжения, а также модернизирована система промышленно-бытовой канализации. Параллельно с обновлением водно-коммунального хозяйства на заводе была произведена реконструкция сетей электроснабжения.

На основании соглашения между АО «Акрихин» и Министерством инвестиций и инноваций Московской области, программа модернизации была признана значимым инвестиционным проектом. Таким образом, фармпроизводитель получил право на налоговую льготу в сумме до 430 млн рублей, действующую с 2018 по 2020 год включительно, что позволит расширить инвестиционную программу предприятия.

«За последние пять лет мы обеспечили существенный рост выпуска новых продуктов собственной разработки на нашей производственной площадке, — всего было введено в коммерческое обращение 27 новых препаратов, — отметил президент компании «Акрихин» Денис Четвериков. — Благодаря инвестиционному соглашению с Правительством Московской области и успешному завершению программы модернизации водно-энергетической инфраструктуры завода, мы получили новые возможности для дальнейшего увеличения производства на предприятии в Старой Купавне».

Как заявила вице-президент «Акрихин» по производственной деятельности Елена Касакина, системы водоснабжения, канализации и электроснабжения на заводе «давно нуждались в кардинальной реконструкции».

«Благодаря реализации проекта модернизации мы смогли повысить качество работы всех систем жизнеобеспечения предприятия, улучшить производственные процессы, сократить операционные расходы и внести ощутимый вклад в защиту окружающей среды», — подчеркнула она.

Заместитель председателя Правительства Московской области Вадим Хромов указал, что «модернизация действующих промышленных объектов позволяет увеличить качество выпускаемой продукции, повысить производительность труда, количество рабочих мест, и в конечно счете приведет к увеличению налоговых отчислений в бюджеты разных уровней».

«А для нас, как властей, это новые возможности для развития социальной сферы в городах Подмосковья, — добавил он. — И еще один очень важный момент — модернизация уменьшает нагрузку промышленных объектов на окружающую среду, что также является безусловным приоритетом».

Источник: Акрихин

pharmvestnik