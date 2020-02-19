Аптеки на колесах могут вернуться в российскую глубинку

В ходе весенней сессии Госдума примет ряд поправок в федеральное законодательство по поводу разрешения отпуска лекарств с автолавок. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России» со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

«Мы сейчас работаем с Минздравом России над тем, чтобы вернуть возможность торговли лекарствами с автолавок и разрешить иные мобильные формы отпуска лекарств, в тех же «Поездах здоровья», – рассказал Андрей Турчак на встрече с врачами, студентами и ординаторами Приволжского исследовательского медуниверситета. – Новое руководство ведомства эту тему поддержало, и мы планируем принять в ходе весенней сессии Госдумы ряд поправок».

Разговоры о том, что автолавки могли бы решить проблему доступности лекарственной помощи в малонаселенных и удаленных поселениях, где обычным аптекам работать нерентабельно, а ФАП просто нет, ведутся уже давно.

Еще в 2016 году аптеки на колесах работали в Севастополе, однако действующие лицензионные правила такую форму осуществления фармацевтической деятельности не предусматривают.

Год назад к этому вопросу просил вернуться глава Крыма Сергей Аксенов. Он настаивал на том, что в республике автолавки с медицинским ассортиментом крайне востребованы.

Фото: vechorka.ru

Екатерина Погонцева

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