Минздрав закупит безинтерфероновые комбинации препаратов от гепатита С на 887,5 млн

Минздрав объявил первые аукционы на закупку препаратов для безинтерфероновой терапии гепатита С. Ведомство намерено приобрести вошедшие в 2020 году в ЖНВЛП Зепатир (гразопревир+элбасвир) от MSD и Мавирет (глекапревир+пибрентасвир) от AbbVie. Минздрав объявил первые аукционы на закупку препаратов для безинтерфероновой терапии гепатита С. Ведомство намерено приобрести вошедшие в 2020 году в ЖНВЛП Зепатир (гразопревир+элбасвир) от MSD и Мавирет (глекапревир+пибрентасвир) от AbbVie.

На закупку более 2,1 тысячи упаковок Зепатира Минздрав готов потратить 293,4 млн рублей, на 2,9 тысячи упаковок Мавирета – 594,1 млн рублей. Аукцион пройдет 5 марта. Препараты должны быть поставлены до 15 мая 2020 года.

Мавирет локализован на заводе «Ортат» группы «Р-Фарм», Зепатир – на «Акрихине».

AbbVie и MSD в конце декабря 2019 года зарегистрировали предельные цены на Мавирет (186,4 тысячи рублей) и Зепатир (122,4 тысячи рублей за упаковку, без НДС).

Годом раньше, чем Зепатир и Мавирет, в перечень ЖНВЛП вошел другой препарат безинтерфероновой терапии – Совальди (софосбувир) от Gilead, но пока Минздрав его не закупал. Препарат упаковывается на «Фармстандарте».

Также Минздрав закупил у «Профитмеда» сразу 1,2 тысячи курсов Даклинзы (даклатасвир) от BMS. В 2019 году было поставлено 86 курсов.

Мэрия Москвы с 2020 года полностью перешла на безинтерфероновые схемы терапии гепатита С. ДЗМ планирует приобрести в 2020 году около 4 тысяч курсов Зепатира, Мавирета, Совальди и Даклинзы. На это будет выделено 1,9 млрд рублей.