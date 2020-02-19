Суд оштрафовал FemFatal на 200 тысяч рублей

Московский районный суд Чебоксар 17 февраля рассмотрел коллективный иск 53 потребителей косметического средства от инстаграм-бренда FemFatal. Согласно заключению Управления Роспотребнадзора по городу Москве, производитель ввел покупателей в заблуждение, нарушив технический регламент «О безопасности косметической продукции». Сумма штрафа, который FemFatal предстоит выплатить по решению суда, – 200 тысяч рублей.

Истцы требовали с FemFatal совокупно 5,5 млн рублей компенсации, однако мировой судья передал иск в вышестоящую инстанцию. Рассмотрение дела должно состояться в марте 2020 года. Пока компания привлечена только к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Таким образом суд поддержал позицию московского управления Роспотребнадзора.

По результатам экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», инициированной Роспотребнадзором, маркировка косметического средства не содержала данных об изготовителе, дистрибьюторе, дате изготовления, сроке годности и номере партии, мерах предосторожности и противопоказаниях. В случае удовлетворения требований истцов производителю также грозит штраф в размере 50% от суммы компенсации.

В ноябре 2019 года мировой суд Щербинского района Москвы обязал FemFatal выплатить 17 тысяч рублей компенсации, включая 1 тысячу рублей морального вреда, по иску блогера Кати Конасовой, пользовавшейся косметическим средством Acne Remover. Экспертиза средства, проведенная ООО «Центр химических исследований», установила присутствие в нем тетрациклина, не заявленного в маркировке.

Косметический бренд FemFatal принадлежит ООО «Фем Фаталь Рус», основанному Александром Потаповым. Единственным учредителем, по данным СПАРК-Интерфакс, является генеральный директор компании Зинаида Потапова.

Фото: youtube.com

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