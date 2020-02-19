Погибли совладельцы рязанской сети «Аптека Фарма»

Виктор Миронов и Сергей Кабашенко погибли в коттедже в испанском городе Дения (автономное сообщество Валенсия), отравившись во сне угарным газом из-за неполадок с газовым котлом, сообщил Vademecum родственник Миронова.

Прощание запланировано на конец недели, пишет ТАСС.

Ранее агентство сообщило, что 10 февраля в полицию поступил звонок о том, что мертвыми найдены двое мужчин 1957 года рождения, являющихся гражданами России.

Редакция Vademecum и главный редактор Дмитрий Кряжев выражают соболезнование семье, друзьям и коллегам погибших: «Саша, держись!»

«Аптека Фарма» заняла 168-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первого полугодия 2019 года с выручкой 260 млн рублей. На 1 июля 2019 года сеть включала 42 аптеки. Сеть стала крупнейшей местной сетью в Рязани после покупки «Риглой» бизнеса сети «Спрэй».

vademec