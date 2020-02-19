Дмитрий Погребинский: «Маржинальность дистрибьюторов не переживает драматических изменений»

«Часто на многих отраслевых конференциях обсуждается тема сокращения маржинальности одного сегмента фармрынка за счет роста маржинальности другого, — отметил он. — Но никто не говорит о необходимости внедрения стратегии win-win, основанной на взаимовыгодном партнерстве. На сегодняшний день об активном внедрении данного подхода в практику задумались производители, и это уже приятно».

По словам Дмитрия Погребинского, звучавшие несколько лет назад прогнозы о том, что с активным внедрением в практику прямых контрактов между производителями и аптечными сетями с рынка уйдет дистрибуция, не оправдались. Пример — ЦВ «Протек», маржинальность которого, как отметил глава компании, «не переживает драматических изменений»: дистрибьютор продолжает развиваться, в том числе за счет инвестиционных проектов.

«Конкуренции не может быть между разными игроками рынка — производителями, дистрибьюторами и аптеками, она должна развиваться в пределах одного сегмента рынка, способствуя его развитию, — пояснил Дмитрий Погребинский. — Единственное звено, у которого есть деньги — производитель. Аптечные сети и дистрибьюторы получают от него бонусы за продвижение и реализацию товара. Стремясь заработать как можно больше бонусов, каждая компания в рамках своего сегмента предлагает соответствующий сервис, конкурируя с себе подобными».

Источник: ЦВ «Протек»

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