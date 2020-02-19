ТОП-20 аптечных сетей консолидировали 45% розничного рынка

Объем выручки за год составил 1 299 млрд руб. (+8%), среднемесячная выручка на одну аптеку – 1 600 тыс. руб. (+3%). По данным компании AlphaRM, в 2018 году ТОП-20 аптечных сетей консолидировали 42,8% розничного рынка, в 2019 году доля увеличилась до 45%.

Совокупная доля тройки лидеров по размеру товарооборота (рассматривались только традиционные аптечные сети) в 2019 году снизилась до 14% против 15% в 2018 году.

Лидером по концентрации аптечных учреждений по-прежнему остается Центральный федеральный округ, количество точек в нем увеличилось до 19 287 (+2% к 2018 году).

Лидером по выходу в новые регионы стала аптечная сеть «Магнит». На 1 января 2020 года сеть представлена в 59 регионах и насчитывает 1 013 точек.

pharmvestnik