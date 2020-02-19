Производители не верят в отмену «третьего лишнего»: итоги первого дня конференции Infor-media

Внимание премьер-министра

Наиболее оптимистично к поручениям премьер-министра отнесся исполнительный директор AIPM Владимир Шипков. «Думаю, при выполнении поручений не обойтись односложными мерами, – сказал он. — Да и новый министр здравоохранения недавно заявил о необходимости развития пациентоориентированного здравоохранения».

Не разделил этого энтузиазма заместитель генерального директора Stada CIS Иван Глушков. «Случился громкий скандал с онкологическими препаратами, и прошло совещание, точно так же был скандал с пациентами с муковисцидозом, и тоже прошло совещание. Это скорее режим ручного управления, а не системные шаги», – уверен эксперт.

Одно из поручений Мишустина предполагает изменение постановления правительства № 1289 об ограничениях доступа иностранных лекарств к госзакупкам. Российские производители не хотели бы сокращения мер поддержки отечественной фармпродукции. «На рынке уже есть шутка: давайте изменим 1289, и третьим лишним будет российский производитель. А если серьезно, то надо осторожно подходить к резким решениям. Напомню, правило «третьего лишнего» стимулировало иностранцев строить предприятия в России», – прокомментировал инициативу правительства президент компании «Активный компонент» Александр Семёнов.

Генеральный директор АО «Синтез» (Курган) Сергей Клыков считает, что российскому правительству стоит продолжить развивать собственную промышленность: «Из-за коронавируса многие китайские производители остановили производство фармсубстанций. В России фармкомпании могут столкнуться с дефицитом сырья. Когда-то давно Китай вложил в развитие фармпромышленности более 120 миллиардов долларов, мы все активно стали закупать и попали в ловушку».

Цена мешает развиваться

Проблему нехватки фармсырья могло бы решить собственное производство. В России таких компаний пока мало, полагает Семёнов. Но даже при наличии российской субстанции фармпроизводители не всегда могут перейти на отечественное сырье.

«Китайская субстанция дешевле в силу многих экономических факторов. Чтобы перейти на российскую субстанцию и чтобы нам было выгодно выпускать препарат, надо повысить цену, но сделать это в рамках ЖНВЛП трудно, а тем более сейчас будет всеобщая перерегистрация цен», – объяснил генеральный директор Sun Pharma в России Артур Валиев.

Модератор сессии о новых регуляторных инициативах генеральный директор розничного подразделения аптечной сети «36,6» Александр Кузин попытался выяснить, насколько в целом снизятся цены после перерегистрации. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк предположил, что на 10–15%.

Глушков указал, что по отдельным лекарствам снижение может быть и 50, и 60%. В наиболее уязвимом положении окажутся брендированные дженерики, для которых будет применяться тот же коэффициент, что и для обычных дженериков. Ассортимент таких препаратов может сократиться, предположил он.

В то же время, по словам Глушкова, снижение стоимости производства препарата не означает, что он будет выведен с рынка. «У многих компаний есть на рынке препараты, которые убыточны и которые они выпускают по тем или иным причинам. Не всегда можно легко убрать конкретный продукт, надо понимать, чем его заменить», – рассказал он.

Елена Калиновская

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