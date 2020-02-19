В России создадут федеральный регистр льготников

Правительство внесло 17 февраля в Госдуму законопроект, которым предусматривается создание федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов, закрепляется состав включенных в него сведений, а также полномочие правительства по определению порядка его ведения. Документ размещен в системе sozd.duma.gov.ru.

Создание регистра направлено на обеспечение автоматизированного анализа фактического обеспечения льготников лекарствами, медизделиями и специализированными продуктами лечебного питания, обеспечение автоматизированного анализа остатков лекарств в ЛПУ и аптеках, указано в пояснительной записке.

Документ закрепляет механизмы информационного обмена между федеральным регистром граждан, федеральными регистрами льготников и единой государственной информационной системой социального обеспечения.

Устанавливается периодичность пересмотра Перечня ЖНВЛП не реже одного раза в год, а также предлагается осуществлять лекарственное обеспечение льготников в объеме не менее чем это предусмотрено этим перечнем.

При этом за субъектами останется право за счет собственных средств обеспечивать пациентов лекарствами, не включенными в Перечень ЖНВЛП.

Елена Сидорова

pharmvestnik