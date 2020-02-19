FDA сообщило о прекращении инспектирования китайских площадок

FDA сообщило о временном прекращении всех инспекционных проверок предприятий в Китае. Агентство считает возможным полагаться на исторические данные и другую информацию при определении лекарств, безопасных для импорта.

Согласно заявлению главы FDA Стивена Хана, в агентстве понимают, что вспышка коронавирусной инфекции может отразиться на цепи поставок медицинской продукции. Стивен Хан добавил, что FDA ведет переговоры с регуляторами по всему миру и располагает дополнительными ресурсами для быстрого выявления потенциальных срывов поставок или нехватки продукции.

Глава FDA отметил, что агентством не были одобрены какие-либо вакцины, геннотерапевтические препараты или препараты крови, производимые в Китае. Сырье для фармпроизводства поступает из Китая и других стран Юго-Восточной Азии, FDA находится в контакте с производителями биотехнологических препаратов для выявления любых проблем в поставках сырья, заключил г-н Хан.

Руководящие органы других стран также начеку. Глава Комитета ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявила о создании специальной группы, которая занимается мониторингом поставок. На текущий момент дефицита не выявлено. В Индии, которая производит около 40% дженериков, потребляемых в США, по итогам проведенного исследования определено, что производители обычно имеют двухмесячный запас ингредиентов, закупаемых в Китае.

Татьяна Кублицкая

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