Тульские фармацевты оформили витрины для пенсионеров и малоимущих

На специально оформленных «социальных витринах» представлены лекарственные препараты, которые пользуются ежедневным спросом у жителей. Это лекарства от насморка и кашля, препараты для контроля артериального давления и другие, пишет «Интерфакс».

Стоимость таких лекарственных препаратов не превышает 100 рублей.

На «социальных витринах» представлены недорогие аналоги популярных у населения лекарств, отметил министр здравоохранения региона Алексей Эрк.

В настоящее время такие витрины оформлены в 14 аптеках Тулы и области, а к 1 июля планируется расширить их список до 70.

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