Тульские фармацевты оформили витрины для пенсионеров и малоимущих

Наиболее популярные и дешевые лекарственные препараты для пенсионеров и малоимущих теперь размещаются в некоторых аптеках Тулы и области на «социальных витринах».
На специально оформленных «социальных витринах» представлены лекарственные препараты, которые пользуются ежедневным спросом у жителей. Это лекарства от насморка и кашля, препараты для контроля артериального давления и другие, пишет «Интерфакс».
Стоимость таких лекарственных препаратов не превышает 100 рублей.
На «социальных витринах» представлены недорогие аналоги популярных у населения лекарств, отметил министр здравоохранения региона Алексей Эрк.
В настоящее время такие витрины оформлены в 14 аптеках Тулы и области, а к 1 июля планируется расширить их список до 70.