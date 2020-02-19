Четырехвалентная вакцина не усилила защиту от вируса гриппа В

В исследование включили данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о свыше 25 тыс. амбулаторных больных старше 6 месяцев во время сезонов гриппа, пишет портал medvestnik.ru со ссылкой на Clinical Infectious Diseases.

В течение грипп-сезонов с 2013—2014 по 2016—2017 годы, когда широко использовались оба варианта вакцины, эффективность против гриппа типа B составила 53% для четырехвалентной и 45% для трехвалентной вакцины. Первая была более эффективна против B линий, которые не были представлены в трехвалентной вакцине. При этом ни трех-, ни четырехвалентная вакцины не показали преимуществ относительно друг друга для защиты от обеих линий гриппа В.

В целом применение четырехвалентных инактивированных вакцин не улучшает защиту от гриппа типа B, заключили исследователи. Они считают, что теперь важно определить, как политика преимущественного использования четырехвалентных вакцин влияет на здравоохранение, и провести анализ соотношения цены и пользы.

Анастасия Теслина

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