«Сантэнс» в тренде трансформации российского фармрынка

Мероприятие, стартовавшее с бизнес-завтрака, участие в котором приняли представители ведущих аналитических агентств, перешло в дискуссию о реальности и будущем российского фармрынка.

Эксперты отметили окончательный переход отрасли в стадию трансформации, на эту тему сместился акцент с ранее звучавших обсуждений стагнации и роста.

Одним из эффективных решений по оптимизации цепочки товародвижения, по мнению генерального директора ГК «Сантэнс» Андрея Осипова, станет более масштабный переход на прямые контракты между производителями и АС, предусматривающий взаимодействие с логистическим оператором. Этот тренд соответствует и глобальным тенденциям в русле большей прозрачности и управляемости цепей товародвижения, добавил он.

Генеральный директор ГК «Сантэнс» также позитивно оценивает введение отчетности в ФГИС МДЛП: «В перспективе полутора-двух лет это даст результат в виде 5-10% экономии для потребителей, аптечной розницы и производителей».

Источник: ГК «Сантэнс»

pharmvestnik