«Фармсинтез» рассчитался с основными долгами

Производственный комплекс в Капитолово из-за действий судебных приставов полностью не останавливался, однако часть производственных и закупочных процессов была затруднена, пояснили «ФВ» в пресс-службе компании. Сумму задолженности в компании не назвали, отметив, что она будет отражена в отчете.

Согласно СПАРК, в 2019 году к компании подано исков на взыскание задолженности на сумму 47 млн руб. Самый крупные были от компании «Фармкомплект» на 12,2 млн и 15,1 млн руб.

Генеральный директор ПАО «Фармсинтез» Кирилл Майоров отметил, что компании удалось в короткие сроки ликвидировать критическую ситуацию с платежеспособностью и восстановить финансовые потоки. Он добавил, что с крупными подрядчиками и кредиторами «Фармсинтез» заключил специальные соглашения.

Майоров назначен на должность генерального директора в ноябре 2019 года. До него пост занимал Петр Кругляков, который координирует инновационно-производственную программу ПАО «Фармсинтез».

Основной совладелец ПАО «Фармсинтез» – госкорпорация «Роснано» с долей 36,58%, в числе владельцев также EPhaG (16,45%), ООО «Айсген» (9,3%), Amhurst Capital (9,18%), OpkoFarmasyutikalz (8,5%), ООО «Айсген-2» (6,64%).

Елена Калиновская

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