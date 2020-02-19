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Борьба с коррупцией в сфере госзакупок в Мексике привела к дефициту онкопрепаратов для детей

В Мексике ощущается острый дефицит противоопухолевых препаратов, пишет FirstWord Pharma со ссылкой на The Wall Street Journal.

Это непреднамеренное последствие попыток администрации Президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора победить коррупцию в сфере закупок лекарственных препаратов и монополию в фарминдустрии Мексики.  Ежегодно Мексика закупает лекарственные препараты на сумму 5 млрд долл. США.

Высокие цены на лекарства и периодический дефицит ряда препаратов в Мексике обычное явление. Частично это обусловлено отсутствием конкуренции в области дистрибуции лекарств и системой регулирования, препятствующей развитию производства дженериков.

В течение долгого времени в дефиците лекарств обвиняли компанию PiSA Pharmaceuticals, специализирующуюся на производстве противоопухолевых препаратов, в частности метотрексата.

В конце 2019 года регуляторы инициировали проверку санитарного состояния ее лабораторий после того, как трое детей умерли в больнице после применения препарата.  Одна из лабораторий была временно закрыта, что привело к дефициту препарата.

В свою очередь, в PiSA возлагают вину на власти Мексики, которые в 2019 году отменили общенациональную систему медицинского страхования для бедных.

В ответ власти страны обвинили медучреждения и врачей в сговоре с фармацевтическими компаниями.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Февраль 19, 2020 | Просмотров: 85