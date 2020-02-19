АСИ и РВК вышли из списка кураторов «дорожной карты» программы «Хелснет»

Исключены АСИ и РВК из исполнителей конкретных мероприятий «дорожной карты». Например, без них будут вноситься изменения в 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» для гармонизации с нормативными и правовыми актами ЕАЭС, причем срок исполнения намечен на март 2020 года (до этого речь шла о феврале 2019-го).
К ноябрю 2019 года планировалось определить порядок проведения исследований in vitro с применением разработанных в клинико-диагностической лаборатории медизделий без регистрации, но теперь дедлайн сдвинут на июнь 2020 года.
Разработать порядок экстренного реагирования медицинских работников, задействованных в дистанционном наблюдении (при критическом отклонении показателей состояния здоровья пациента от его индивидуальных предельных значений), планировалось еще к декабрю 2018 года, а теперь – к марту 2020 года.
В РВК пояснили Vademecum, что в актуализированном варианте документа компания не входит в состав исполнителей по некоторым мероприятиям, предполагающим разработку специальных узкоотраслевых актов, но «остается исполнителем по мероприятиям общеотраслевого регулирования, результатом которых является разработка федеральных законов, постановлений Правительства РФ и так далее». В АСИ уточнили, что соисполнителем ряда мероприятий становится АНО «Платформа НТИ», «заменяя собой АСИ и РВК», на нее возложены функции работы с рынками НТИ.
Программа «Хелснет» позиционируется как возможность отобрать научные разработки, перспективные с точки зрения их коммерциализации. Принцип финансирования проектов такой: 30% должен предоставить инвестор, а остальные 70% – государственные фонды. Та же Российская венчурная компания, Фонд НТИ и присоединившийся в 2017 году Внешэкономбанк.
Фонд НТИ, например, поддержал производителя наноаэрозолей для лечения туберкулеза Personal Medication & Health Management (ООО «НП ИВЦ»). Уставный капитал компании – 305 млн рублей, фонду в нем досталось 12,67%, еще 65,72% у основателя компании Олега Абдиева, 21,61% – у ООО «ФРИИ Инвест».
В конце 2019 года рабочая группа НТИ одобрила грант в 125 млн рублей разработчику препарата для генной противоопухолевой терапии «АнтионкоРАН-М» – компании «Генная хирургия».
План реализации программы НТИ в сфере здравоохранения «Хелснет» (HealthNet) был утвержден президентским Советом по модернизации экономики в декабре 2016 года. В основу «дорожной карты» легли шесть наиболее перспективных направлений: информационные технологии в медицине, медицинская генетика, биомедицина, спорт и здоровье, превентивная медицина, здоровое долголетие. Руководитель рабочей группы «Хелснет» – основной владелец «Р-Фарм» Алексей Репик.
Совокупный объем финансирования НТИ в 2017 году заявлялся на уровне 28 млрд рублей из средств федерального бюджета в течение трех лет.