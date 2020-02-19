АСИ и РВК вышли из списка кураторов «дорожной карты» программы «Хелснет»

Правительство РФ обновило «дорожную карту» по совершенствованию законодательства Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Хелснет», исключив из списка ответственных за реализацию проекта организаций Агентство стратегических инициатив и Российскую венчурную компанию. Изменения коснулись и дедлайнов некоторых мероприятий.

Исключены АСИ и РВК из исполнителей конкретных мероприятий «дорожной карты». Например, без них будут вноситься изменения в 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» для гармонизации с нормативными и правовыми актами ЕАЭС, причем срок исполнения намечен на март 2020 года (до этого речь шла о феврале 2019-го).

К ноябрю 2019 года планировалось определить порядок проведения исследований in vitro с применением разработанных в клинико-диагностической лаборатории медизделий без регистрации, но теперь дедлайн сдвинут на июнь 2020 года.

Разработать порядок экстренного реагирования медицинских работников, задействованных в дистанционном наблюдении (при критическом отклонении показателей состояния здоровья пациента от его индивидуальных предельных значений), планировалось еще к декабрю 2018 года, а теперь – к марту 2020 года.

В РВК пояснили Vademecum, что в актуализированном варианте документа компания не входит в состав исполнителей по некоторым мероприятиям, предполагающим разработку специальных узкоотраслевых актов, но «остается исполнителем по мероприятиям общеотраслевого регулирования, результатом которых является разработка федеральных законов, постановлений Правительства РФ и так далее». В АСИ уточнили, что соисполнителем ряда мероприятий становится АНО «Платформа НТИ», «заменяя собой АСИ и РВК», на нее возложены функции работы с рынками НТИ.

Программа «Хелснет» позиционируется как возможность отобрать научные разработки, перспективные с точки зрения их коммерциализации. Принцип финансирования проектов такой: 30% должен предоставить инвестор, а остальные 70% – государственные фонды. Та же Российская венчурная компания, Фонд НТИ и присоединившийся в 2017 году Внешэкономбанк.

Фонд НТИ, например, поддержал производителя наноаэрозолей для лечения туберкулеза Personal Medication & Health Management (ООО «НП ИВЦ»). Уставный капитал компании – 305 млн рублей, фонду в нем досталось 12,67%, еще 65,72% у основателя компании Олега Абдиева, 21,61% – у ООО «ФРИИ Инвест».

В конце 2019 года рабочая группа НТИ одобрила грант в 125 млн рублей разработчику препарата для генной противоопухолевой терапии «АнтионкоРАН-М» – компании «Генная хирургия».

План реализации программы НТИ в сфере здравоохранения «Хелснет» (HealthNet) был утвержден президентским Советом по модернизации экономики в декабре 2016 года. В основу «дорожной карты» легли шесть наиболее перспективных направлений: информационные технологии в медицине, медицинская генетика, биомедицина, спорт и здоровье, превентивная медицина, здоровое долголетие. Руководитель рабочей группы «Хелснет» – основной владелец «Р-Фарм» Алексей Репик.

Совокупный объем финансирования НТИ в 2017 году заявлялся на уровне 28 млрд рублей из средств федерального бюджета в течение трех лет.