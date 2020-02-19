Возбуждено уголовное дело в отношении покупательницы незарегистрированного бупропиона

В Волгограде полицейские и таможенники задержали женщину, получившую на почте посылку с не зарегистрированным в России антидепрессантом бупропионом. Правоохранительные органы квалифицируют препарат как «производное наркотического вещества». Астраханская таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере). Максимальный срок заключения по статье составляет 20 лет. В Волгограде полицейские и таможенники задержали женщину, получившую на почте посылку с не зарегистрированным в России антидепрессантом бупропионом. Правоохранительные органы квалифицируют препарат как «производное наркотического вещества». Астраханская таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере). Максимальный срок заключения по статье составляет 20 лет.

С 2008 года Ольга Калиновская проживала на Украине, где ей поставили диагноз «депрессивное расстройство личности». В 2012 году знакомый из Норвегии, страдающий от синдрома гиперактивности с дефицитом внимания, посоветовал Калиновской принимать бупропион. Знакомый стал заказывать лекарство для Калиновской из Индии.

После возвращения в Волгоград женщина опять получила посылку, в ней были 300 таблеток бупропиона. На почте Калиновскую задержали сотрудники полиции и таможенной службы.

С 2010 года бупропион был зарегистрирован в России и легально продавался. Препарат назначался как антидепрессант или средство, облегчающее отказ от курения, однако в 2016 году GlaxoSmithKline отозвала регудостоверение на него. Бупропион не входит в перечни наркотических средств и психотропных препаратов, но рассматривается контролирующими органами как производное запрещенного к обороту эфедрона.

Всего в России, по данным «Коммерсанта», возбуждено около десяти уголовных дел о контрабанде бупропиона. Как минимум два человека находятся в СИЗО.

В мае 2019 года Московская таможня возбудила уголовное дело против предпринимателей Самира А., его матери и администратора интернет-магазина «Виагра-гуру», через который они продавали не зарегистрированные в РФ препараты, в том числе бупропион. Фигуранты дела не предполагали, что препарат может быть квалифицирован как запрещенный к обороту. По мнению защиты, дело должно быть переквалифицировано на ст. 238.1 УК РФ (обращение незарегистрированных лекарственных средств).

В конце мая 2019 года, после обращения инициативной группы граждан, нуждающихся в бупропионе, депутат Ярослав Нилов обратился в Генпрокуратуру и Минздрав с просьбой разобраться в законности возбуждения уголовных дел по факту покупки или ввоза антидепрессанта. По мнению экспертов, формулировка «производные наркотического средства» должна быть исключена из уголовного права или уточнена.