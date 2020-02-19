Даны разъяснения по заполнению формы протокола согласования цен поставки ЖНВЛП

Федеральная антимонопольная служба России опубликовала позицию ведомства по заполнению формы протокола согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, утвержденной постановлением Правительства РФ от 16.12.2019 №1683 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в части государственной регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП».

Заполнение поставщиком граф 1-8 Протокола согласования цен

Согласно представленной информации, поставщик (организация оптовой торговли лекарственными средствами), который приобрел лекарственный препарат у производителя, заполняет графы 1-8 Протокола согласования цен с учетом информации, содержащейся в сопроводительной документации производителя на лекарственный препарат.

Дате реализации лекарственного препарата иностранным производителем на территории России соответствует дата выпуска товаров, указанная в декларации на товары (графа «С» формы декларации на товары, утвержденной Решением комиссии таможенного союза от 20.05.2010 №257).

Все последующие организации оптовой торговли, реализующие этот лекарственный препарат, при составлении Протокола согласования цен в графах 1-8 отражают без изменений информацию, указанную в Протоколе согласования цен, с которым лекарственный препарат был ими приобретен.

Лекарственный препарат, приобретенный поставщиком у его производителя, реализованный в адрес получателя (организация оптовой торговли или организация розничной торговли), до 17.12.2019 при наличии Протокола согласования цен, составленного по форме, утвержденной предыдущей редакцией постановления Правительства РФ от 29.10.2010 №865, то есть без указания даты реализации лекарственного препарата производителем, может быть реализован другими участниками товаропроводящей цепи реализации этого лекарственного препарата при наличии Протокола согласования цен, в котором в графе 8 указан прочерк.

ФАС России обращает внимание, что включение в Протокол согласования цен информации о дате реализации лекарственного препарата производителем на территории России обеспечивает реализацию нормы, предусмотренной частью 4 постановления правительства РФ от 16.12.2019 №1683, в соответствии с которой предоставлена возможность дореализации лекарственных препаратов с учетом текущих зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, то есть реализованных их производителями на территории РФ до дня вступления в силу приказа Минздрава РФ об обязательной перерегистрации в 2019-2020 годах предельной отпускной цены. производителя.

Заполнение поставщиком граф 9-18 Протокола согласования цен

При реализации поставщиком (организация оптовой торговли лекарственными средствами) в адрес получателя лекарственного препарата, приобретенного им у производителя этого лекарственного препарата, в Протоколе согласования цен указывается:

в графах 9 или 10-11 (в зависимости от применяемого поставщиком режима налогообложения) – цена реализации поставщиком лекарственного препарата;

в графах 17-18 – размер оптовой надбавки, примененной поставщиком.

При реализации поставщиком (организация оптовой торговли лекарственными средствами) в адрес пролучателя лекарственного препарата, приобретенного им у другой организации оптовой торговли, в Протоколе согласования цен указывается:

в графах 9 или 10-11 (в зависимости от режима налогообложения организации оптовой торговли, у которой этот лекарственный препарат был приобретен поставщиком) – цена приобретения поставщиком лекарственного препарата (независимо от количества организаций оптовой торговли, участвовавших в товаропроводящей цепи реализации конкретного лекарственного препарата до его приобретения поставщиком);

в графах 12-13 – размер оптовой надбавки, примененной поставщиком;

в графах 17-18 указывается суммарный размер оптовых надбавок организаций оптовой торговли.

В графах 9 или 10-11, а также в графах 14 или 15-16, не подлежащих заполнению в связи с использованием определенного вида режима налогообложения, указывается прочерк.

gmpnews