В 2020 году доля онлайн-торговли достигнет 12% от объема аптечного рынка

По итогам 2020 года доля интернет-аптек составит 12% от коммерческого рынка лекарств, или 80-90 млрд рублей. К такому выводу пришли участники прошедшего 18 февраля XIV Аптечного саммита «Эффективное управление аптечной сетью».

Оценка параметров рынка интернет-торговли лекарствами стала одним из ключевых вопросов тематической сессии «Фарм-баттл. Войны аптек с интернет-площадками или войны с производителями». По оценкам генерального директора «Мегааптека.ру» Дмитрия Чиркова, доля онлайн-торговли от всего рынка лекарств в 2019 году составила около 6-7%, но до конца этого года она вырастет до 10-12%. С таким прогнозом согласился и владелец «Монастырев и Ко» Александр Монастырев.

«Если опираться на оценку всего фармрынка в 1,3 трлн рублей, учесть, что доля розницы составляет в этом объеме 70%, то получается, что рынок онлайн-торговли достигнет 80-90 млрд рублей в 2020 году», — рассчитал модератор сессии основатель содружества аптек «Весна» Александр Фридман.

Лидером рынка онлайн-торговли лекарствами, по оценкам участников сессии, является «Аптека.ру», доходы которой в 2019 году составили более 30 млрд рублей, соответственно этот игрок претендует примерно на 40% рынка.

Дмитрий Чирков из «Мегааптека.ру» отметил, что у онлайн-бизнеса есть своя специфика, требующая отдельной стратегии.

«Часть сеть бежит в онлайн, приобретает себе новую аудиторию, и только потом сознает, что экономика этих процессов сложнее. Я вижу примеры аптечных сетей, у которых за год-два она достигала две трети оборота, но потом резко наступал «отскок», и доля онлайн-продаж резко снижалась», отметил он.

XIV Аптечный саммит «Эффективное управление аптечной сетью» проходит в Москве 18 февраля. Организатором мероприятия выступает infor‑media Russia. Проект «Новости GMP» является генеральным информационным партнером конференции.

gmpnews