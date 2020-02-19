РСПП формирует предложения по реализации механизма «регуляторной гильотины»

17 февраля 2020 года в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) состоялось очередное заседание рабочей группы по доработке проекта федерального закона «Об обязательных требованиях к обращению медицинских изделий» в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере оборота лекарственных средств и медицинских изделий.

Рабочая группа по доработке проекта федерального закона «Об обязательных требованиях к обращению медицинских изделий» была создана на основании Решения совместного заседания 27 декабря 2019 года Комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности, Комиссии РСПП по индустрии здоровья и Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, а также общественных организаций «Деловая Россия» и «Опора России».

На заседании обсуждалось, в том числе, формирование «белого» и «чёрного» списка по нормативно-правовому полю в сфере оборота медицинских изделий, что должно сформировать обновлённое правовое поле в сфере обращения медицинских изделий.

В ходе заседания было принято решение ходатайствовать о внесении в «белый список» регуляторной гильотины (в список актов, которые не подлежат отмене) постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1416 «Об утверждения Правил государственной регистрации медицинских изделий», внеся в него необходимые для бизнес-сообщества поправки, а также продолжив работу по внесению дополнений в проект федерального закона «Об обязательных требованиях к обращению медицинских изделий».

Результатом обсуждения станут консолидированные предложения по обороту медицинских изделий, которые 19.02.2020 будут высказаны на заседании «бизнесовой» подгруппы Рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере фармацевтики и медицинских изделий. После чего 25 февраля 2020 года консолидированное мнение должно быть представлено Рабочей группе по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере фармацевтики и медицинских изделий.

В мероприятии приняли участие: исполнительный вице-президент РСПП, председатель Комиссии РСПП по индустрии здоровья – В.М.Черепов, заместитель руководителя Росздравнадзора – Д.Ю.Павлюков, GR-менеджер дирекции по экономике здравоохранения группы компаний «Р-Фарм» – К.Ю.Сдобнов и др.

gmpnews