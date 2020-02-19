ФАС представила схемы лекобеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Федеральная антимонопольная служба заявила о трех моделях финансирования лекарственного обеспечения пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. Государство может оплачивать 100% стоимости лекарств, ориентируясь на минимальную или медианную цену реестра контрактов, либо делить затраты с пациентом в пропорции 50/50. При этом ни одна из предложенных схем пока не позволяет уложиться в лимит выделенных на программу средств, заявил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев на прошедшей 17 февраля XIV Международной конференции «Фармацевтический бизнес в России».

В своем выступлении Тимофей Нижегородцев опирался на сравнение финансовых моделей, проведенное Национальным медицинским центром кардиологии (НМИЦ Кардиологии) в октябре 2019 года. Исследование центра было основано на расчетном значении необходимого объема лекарственных препаратов по каждому из 23 МНН, вошедших в программу лекарственного возмещения.

Первая из предлагаемых финансовых моделей, базирующаяся на расчете средней минимальной цены реестра контрактов и средних надбавках по РФ в размере 29,2%, как следует из представленных материалов, подразумевает расходы государства на лекарственное обеспечение в объеме 17,4 млрд рублей. Вторая схема также подразумевает 100%-ное возмещение государством расходов на лекарства, но с расчетом медианы всех цен реестра, — в этом случае расходы государства составят 22 млрд рублей. Наконец, третья модель, суть которой заключается в том, что 50% расходов на лекарства покрывает пациент из собственных средств, приведет к расходам на уровне 21,6 млрд рублей. Таким образом ни одна из предложенных схем не позволит уложиться в 10,5 млрд рублей, заложенные на лекарственное обеспечение в федеральный бюджет 2020 года.

Тимофей Нижегородцев отметил, что каждая из предложенных схем имеет как преимущества, так и недостатки. Например, выбор модели 100%-ного возмещения расходов на лекарства будет стимулировать производство недорогих отечественных лекарственных препаратов, но приведет к риску дефектуры и необходимости постоянного контроля за производством лекарственных препаратов этой ценовой категории. «В этом случае отбираются по торгам или возмещаются самые дешевые лекарственные препараты», — отметил он.

Вторая модель гарантирует бесплатное получение всех лекарственных препаратов, включая оригинальные и дорогостоящие, но выбор торговых наименований должен осуществляться в пределах цены возмещения. «В этом случае пациент может выбрать любой препарат любого производителя в рамках медианной цены, и сейчас все производители попадают в медианную стоимость», — отметил Нижегородцев.

Наконец, модель соплатежа подразумевает выбор любого торгового наименования, но всегда с доплатой. Нижегородцев привел в пример Тикагрелор, стоимость которого в этом случае для пациента составит 2574 рубля. «Для жителей многих регионов, это половина месячного дохода», — пояснил Нижегородцев.

Поручение о выделении в федеральном бюджете дополнительных средств на лекобеспечение пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, было дано Правительством Минфину и Минздраву РФ в сентябре 2019 года. Тогда предполагалось выделить на эти цели на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по 14,5 млрд рублей, однако в итоге в бюджет 2020 года было заложено 10,5 млрд рублей. В декабре 2019 года Минздрав представил перечень из 23 лекарственных препаратов, предлагаемых к включению в программу лекарственного возмещения пациентам, перенесшим острые сердечно-сосудистые заболевания и находящимся на диспансерном наблюдении.

Фармкомпании уже начали подготовку к участию в проекте.

«Стартовала программа по кардиологии, в которую вошли такие коммерчески успешные препараты, как Прадакса, Ксалтеро и Брилинта. С большой долей вероятности продажи этих препаратов «перетекут» с коммерческого рынка на бюджетный. Бюджетный сегмент вырастет, и это действительно трансформация. Безусловно, мы как компания, работающая на бюджетном рынке, видим перспективы для роста. Это отразилось и на нашей стратегии. Мы удвоили штат сотрудников в регионах, открыли пять дополнительных офисов по стране», — рассказал на той же конференции генеральный директор «Ирвин-2» Михаил Степанов.

XV Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России» прошла в Москве 17 февраля. Организатором мероприятия выступает infor‑media Russia. Проект «Новости GMP» является генеральным информационным партнером конференции. Выступление начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофея Нижегородцева проходило в формате «интервью на сцене». В качестве интервьюеров выступили генеральный директор розничного подразделения аптечной сети 36.6 Александр Кузин, председатель правления «Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров России» Захар Голант и советник по индустрии здравоохранения Сбербанка РФ Юрий Крестинский.

gmpnews