Минздрав РФ одобрил четыре заявки на включение в перечень ЖНВЛП на 2021 год «Фармасинтез» вошла в топ-10 фармкорпораций в государственном сегменте в денежном выражении » «Фармсинтез» возобновил деятельность в полном объеме ПАО «Фармсинтез» информирует об окончательном завершении периода действия ограничений, связанного с исполнительным производством. Компания полностью погасила долг по основным выплатам и добилась снятия ограничений с имущества и счетов предприятия, а также с объектов интеллектуальной собственности ПАО «Фармсинтез». В настоящее время производственный комплекс в Капитолово работает в штатном режиме, поставки фармацевтической продукции осуществляются в соответствии с производственным планом. Генеральный директор ПАО «Фармсинтез» Кирилл Майоров прокомментировал ситуацию: «Нашей команде удалось в рекордно короткие сроки ликвидировать критическую ситуацию с платежеспособностью и восстановить финансовые потоки. В настоящее время Фармсинтез рассчитался по основным долгам, начисление и выплата заработной платы осуществляются своевременно. С крупными подрядчиками и кредиторами мы пришли к конструктивным договоренностям и заключили соответствующие соглашения. Одновременно проводились и другие антикризисные мероприятия. Я считаю, что ключевая задача новой управленческой команды на данном этапе выполнена: мы остановили дальнейшую эскалацию и вернули предприятие к полноценной работе. С оставшейся задолженностью работа продолжится, планируем окончательно рассчитаться до конца первого квартала этого года». gmpnews