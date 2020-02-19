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Минздрав РФ одобрил четыре заявки на включение в перечень ЖНВЛП на 2021 год

Министерство здравоохранения РФ опубликовало Протокол заседания ведомственной комиссии по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи от 6 февраля 2020 года.

Согласно представленной информации, на заседании было рассмотрено несколько заявок на включение в перечень ЖНВЛП на 2021 год. В результате голосования были одобрены 4 заявки:

  • Дулаглутид (препарат для лечения сахарного диабета) — раствор для подкожного введения;
  • Велпатасвир+Софосбувир (противовирусный препарат системного действия) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
  • Абемациклиб (противоопухолевый препарат) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
  • Гуселькумаб (иммунодепрессант) — раствор для подкожного введения.

Комиссия также приняла решение не исключать из перечня ЖНВЛП противомикробный препарат Натамицин (суппозитории вагинальные).

Помимо этого было принято решение не включать в список на 2021 год противовирусный препарат Ламивудин+Фосфазид (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) и Полипептиды из головного мозга эмбрионов свиней (раствор для подкожного введения).

gmpnews

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Февраль 19, 2020 | Просмотров: 186