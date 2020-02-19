Прививки от четырех инфекций могут быть внесены в национальный календарь прививок

Национальный календарь прививок предлагается расширить и ввести в него дополнительные прививки от четырех инфекций. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой на парламентских слушаниях в Госдуме 17 февраля.

«Разработана стратегия развития иммунопрофилактики до 2025 года, внесена в правительство, должна быть принята. В развитие этого мы предлагаем рассмотреть возможность расширения нацкалендаря, введя туда дополнительные прививки, — это от гемофильной инфекции для всех детей, не только из групп риска, от папилломовирусной, менингококковой, ветряной оспы и ротавирусной инфекции», — сказал он.

Краевой отметил, что «расширение календаря зависит от возможностей отечественных производителей производить наши надежные вакцины», чтобы Россия могла быть независима от иностранных производителей.

На сегодняшний день календарь прививок включает в себя вакцинации против вирусного гепатита В, гемофильной, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки). Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусматривает также вакцинацию против таких болезней как бешенство, брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит, менингококковая инфекция, сибирская язва, туляремия, холера, чума.

gmpnews