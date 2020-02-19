С 18 февраля в РФ разрешено выращивать наркосодержащие растения для производства ЛП

18 февраля 2020 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2020 года № 101, которым устанавливаются сорта наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования для производства используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ.

Для культивирования в целях применения в медицине и ветеринарии разрешается выращивать сорта мака снотворного «с неограниченным содержанием объёмных долей наркотических средств и психотропных веществ».

В промышленных целях разрешено выращивать коноплю с содержанием тетрагидроканнабинола в объёме не более 0,1%, а также мак снотворный с общим содержанием кодеина, орипавина, морфина и тебаина в объёме не более 0,6%.

Постановлением также признаётся утратившим силу постановление кабмина от 2007 года «О запрете культивирования конкретных сортов конопли на территории Российской Федерации».

gmpnews