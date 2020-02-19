В госдуму внесли законопроект, направленный на совершенствование системы лекобеспечения

В Государственную Думу внесли проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания».

Целью реализации законопроекта является совершенствование системы лекарственного обеспечения граждан и увеличение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, предоставляемых в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Законопроектом предусматривается создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, закрепляется состав включенных в него сведений, а также полномочие Правительства РФ по определению порядка его ведения.

Создание Федерального регистра граждан направлено на обеспечение автоматизированного анализа фактического обеспечения граждан льготных категорий лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, повышение точности прогнозирования потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания, необходимых для реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечение автоматизированного анализа остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях субъектов Российской Федерации.

Законопроектом устанавливается периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) не реже одного раза в год, что позволит своевременно актуализировать данный перечень с учетом ежеквартальных заседаний комиссии Минздрава России по его формированию в соответствии с Правилами формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 871.

Законопроектом предлагается осуществлять лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП. В связи с этим необходимость в формировании перечня ОНЛС отсутствует, и законопроект предусматривает исключение полномочия Правительства Российской Федерации по его утверждению.

Перечень ОНЛС с 2020 года включает в себя 406 международных непатентованных наименований лекарственных средств. При этом в рамках перечня ОНЛС на 2020 год более 100 лекарственных средств назначаются только по решению врачебной комиссии. Законопроект направлен на повышение доступности лекарственных препаратов для отдельных категорий граждан посредством снятия ограничения в виде перечня ОНЛС и предоставления возможности по обеспечению данных граждан лекарственными препаратами в объеме не менее перечня ЖНВЛП, в который на 2020 год включено 758 международных непатентованных наименований лекарственных средств.

Законопроектом также предусмотрено обеспечение населения лекарственными препаратами в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП.

gmpnews