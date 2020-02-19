Суд подтвердил права «Нативы» на тиотропия бромид

Патентный спор по препарату длится уже более двух лет, с июля 2017 года. Компания «Берингер Ингельхайм» считает, что «Натива» без разрешения использовала запатентованную истцом форму тиотропия бромида. Срок патента самого вещества истек еще в 2015 году, но истец обладает правами на его конкретную форму — кристаллический моногидрат.

По мнению истца, именно эту форму вещества использует ответчик при создании своего изобретения. Компания требовала запретить «Нативе» производить и продавать «Тиотропиум-натив», но в октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы отказал в иске. Суд постановил, что препарат «Нативы» не нарушает патентных прав истца.

«Берингер Ингельхайм» не согласились с судебной экспертизой препарата «Нативы», по которой принято решение. Выбранный для исследования метод изучает свойства предмета, а не его состав, заявил представитель компании на судебном заседании. В связи с ненадлежащим методом исследования невозможно установить факт использования формы вещества, считает истец.

Необходимо исследовать не только лекарственный препарат «Нативы», но и саму фарм-субстанцию, которую она производит, отмечает ответчик.

«Натива» убеждена, что исковые требования направлены лишь к лекарственному препарату. В отношении фарм-субстанции так и не заявлены исковые требования, заявила представитель компании на заседании.

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу «Берингер Ингельхайм» — без удовлетворения.

Руслан Малиханов

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