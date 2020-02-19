Производители прогнозируют дефицит фармсубстанций из-за коронавируса

Для каких лекарств не хватит сырья

По данным RNC Pharma, в 2019 году в Россию для производства 133 лекарств поставлялось сырье только из Китая. «Это не значит, что нет производителей этих субстанций из других стран, но в 2019 году российские производители предпочитали покупать их только в Китае», — рассказал «ФВ» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Среди 133 лекарств антибиотик цефазолин, анальгетик метамизол натрия, ноотроп пирацетам, кальция глюконат, кофеин и пр.

Обеспокоен ситуацией с поставками сырья генеральный директор АО «Синтез» (Курган) Сергей Клыков. «Мы закупили субстанции на первый квартал, зная, что до 10 февраля в Китае будет праздноваться Новый год, но из-за коронавируса каникулы продлены, мы попали в ловушку», — рассказал он на конференции «Фармацевтический бизнес в России — 2020» 17 февраля.

Проблема не только в поставках субстанций из-за рубежа. В России есть собственные производства, но и они пользуются услугами Китая, закупая там сырье для химического синтеза. «Мы закупаем там интермедиаты и тоже попали в ловушку, — рассказал «ФВ» президент компании «Активный компонент» Александр Семенов. — Наши специалисты по закупкам сейчас в поисках новых поставщиков в Китае, и пока мы не знаем, получится ли найти их».

Минпромторг собирает сведения об остатках сырья у российских компаний, рассказали фармпроизводители на на конференции. Каковы результаты сбора этой информации, не известно. На запрос «ФВ» ведомство не ответило.

Дефицит был неизбежен

Рано или поздно подобная ситуация должна была произойти, уверен Семенов. «Несколько лет назад в Китае началась экологическая реформа, многие заводы закрылись, многие работают не на полную мощность», — говорит он. Новый закон об охране окружающей среды принят в 2015 году, он считается одним из самых жестких в мире.

В 2015 году доля поставок китайских субстанций в Россию в общем объеме снизилась на 6,6%, хотя и оставалась высокой — более 71%, подсчитали в RNC Pharma. Она продолжила снижаться далее и по итогам 2019 года составила уже 51,7%.

Производители надеются, что пример с коронавирусом подтолкнет правительство к реальным действиям по стимулированию отечественного производства субстанций. «Стоит определить около 200 МНН из перечня ЖНВЛП, которые мы должны производить в России, чтобы обеспечить граждан лекарствами, и работать над этим», — считает Семенов.

Для этого надо предусмотреть не только меры поддержки для производителей субстанций и интермедиатов, но и пересмотреть регулирование цен на готовые лекарства. Уже сейчас есть пример, когда субстанция для лекарства в России зарегистрирована и может выпускаться, а препарат из нее производиться не будет. «Речь о пропранололе, — говорит Семенов. — Мы готовы обеспечить наши фармкомпании субстанцией, но они не могут ее купить, так как по цене она выше, чем китайская, которая, кстати, тоже выросла в цене. Цена на пропранолол зарегистрирована несколько лет назад и к настоящим экономическим условиям уже не имеет отношения».

Регуляторы готовят механизм повышения цен для таких случаев, документ согласовывает правительство. Об этом на конференции сообщили директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава России Филипп Романов и начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

Елена Калиновская

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