В карантинных зонах Китая скоро закончатся антиретровирусные препараты

По словам трети опрошенных, карантин и запрет на передвижения оставят их без лекарств уже в ближайшие дни. Из них почти половина не знают, где взять нужные препараты.

По состоянию на 2018 год в Китае проживают 1,25 млн человек с ВИЧ.

Один из волонтеров UNAIDS создал чат для более сотни пациентов, в основном из провинции Хубэй. С его помощью он помогает им делиться лекарствами. По его словам, некоторые пациенты стесняются объяснять причины, по которым они не могу получить нужные лекарства.

Волонтер также отмечает, что даже здоровые люди обращаются к ВИЧ-инфицированным с просьбой поделиться лекарствами, так как существует мнение, что антиретровирусные препараты помогают при COVID-19. Подтверждения этому пока нет, идут клинические исследования.

Илья Дугин

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