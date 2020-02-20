Суд оставил в силе решение о приостановлении деятельности оптовой фармкомпании

ООО «ДагРосФарм» не удалось добиться отмены решения ТО Росздравнадзора об административном приостановлении деятельности оптовика на 45 суток.

17 февраля Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил кассационную жалобу фирмы без удовлетворения. В судебной информационной системе содержатся данные о том, что ранее все суды также вставали на сторону регулятора в данном споре.

Весной 2019 года ООО «ДагРосФарм» стал единственным участником аукциона Минздрава Дагестана о поставке лекарственного препарата с МНН ниволумаб. С ним заключили госконтракт, указав в спецификации, что это будет товар производства американской компании «Бристол-Майерс Сквибб». Однако последняя открестилась от поставщика. Она сообщила Росздравнадзору, что не обладает информацией об источниках приобретения ниволумаба ООО «ДагРосФарм» и не может подтвердить его соответствие требованиям качества. Письмо стало основанием для проведения проверки, в ходе которой представители регулятора не нашли ни помещений, ни оборудования для осуществления оптовой фармдеятельности по указанному в лицензии адресу.

Росздравнадзор обратился в Арбитражный суд Дагестана. Интересно, что в ноябре 2018 года территориальный орган просил тот же суд аннулировать лицензию на оказание фармацевтической деятельности «ДагРосФарм», но в феврале 2019 года получил отказ в связи с тем, что однократного грубого нарушения лицензионных требований для этого недостаточно. Новые требования (об административном приостановлении деятельности ООО на 45 суток) в августе 2019 года были удовлетворены.

Компания обжаловала решение в апелляционной инстанции, но получила отказ. Обращение в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа также не дало результата. 17 февраля жалоба была оставлена без удовлетворения.

В судебной информационной системе есть данные о том, что с прошлого года ООО «ДагРосФарм» пытается оспорить несколько решений дагестанского УФАС о включении фирмы в Реестр недобросовестных поставщиков. Рассмотрение исковых заявлений неоднократно откладывали. В очередной раз заседания Арбитражного суда республики перенесены на март.

Екатерина Погонцева

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