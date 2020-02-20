Фармацевты из-за рубежа получат российское гражданство по упрощенной схеме

Минтруд расширил перечень профессий иностранных граждан, имеющих право на прием в гражданство России в упрощенном порядке.

Новый перечень, утвержденный приказом Минтруда № 734н от 25.11.2019 (зарегистрирован в Минюсте 17.02.2020) значительно расширен и включает 135 профессий, тогда как в предыдущем перечне было 74 профессии.

Так, например, значительно расширен перечень врачебных специальностей, а также его пополнили позиции «медицинская сестра», «фельдшер» и «фармацевт».

Перечень составлялся на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти регионов.

«Это не означает, что иностранные граждане получают упрощенный доступ к профессии фармацевта. Они также будут обязаны пройти все стандартные процедуры аккредитации», — прокомментировала исполнительный директор ассоциации «Союзфарма» Мария Литвинова.

Елена Сидорова

Оксана Баранова

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