Единороссы поддержали введение единой системы учета льготников

Создание единой базы получателей лекарств позволит уйти от дублирования льгот, считает председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Комментируя порталу ER.RU законопроект о создании федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального и региональных бюджетов, депутат отметил, что в России долгие годы складывалась система дублирования льгот.

«Когда мы поднимали вопрос, касающийся льготного лекарственного обеспечения, обращали внимание, что примерно 80% граждан их монетизируют. И, по большому счету, речь идет не о том, чтобы больной человек получил лекарства. Он просто имеет прибавку к зарплате или пенсии, но лекарственного обеспечения не происходит», — подчеркнул Морозов.

Законопроект, которым предусматривается создание федерального регистра получателей льготных лекарств, Правительство внесло в Госдуму 17 февраля.

Елена Сидорова

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